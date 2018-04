Le président d’Arsenal Ivan Gazidis a donné une conférence de presse ce vendredi à l’occasion de l’officialisation du départ d’Arsène Wenger en juin prochain. Ce dernier en a profité pour indiquer son souhait, à savoir un nouvel entraîneur capable de pérenniser la culture du jeu instaurée par Wenger.

« Il est important pour moi que nous poursuivons avec les valeurs footballistiques inculquées par Arsène au club. Je veux voir quelqu’un qui peut continuer ainsi, et nos fans veulent voir ça aussi. Quelqu’un qui continuera à jouer un football ambitieux et passionnant qui suscitera l’intérêt et l’enthousiasme des gens lors des matchs auxquels nous participerons, » a ainsi commenté l’homme fort des Gunners.