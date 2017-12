Alors que le futur de Mesut Özil reste indécis comme jamais, le meneur de jeu d’Arsenal enchaîne les bonnes performances récemment. La dernière en date : mercredi contre Huddersfield Town. Lors d’une victoire éclatante des Gunners (5-0), l’international allemand de 29 ans a inscrit un but et délivré deux passes décisives en quatre minutes. De quoi montrer encore plus son importance pour le club. Et Olivier Giroud le sait.

« Tu ne peux pas être au top niveau tout le temps », relativise l’ancien joueur de Montpellier. « Parfois, des gens attendent le meilleur de vous chaque match car vous êtes un top joueur. Je comprends ça. Mais nous n’avons aucun doute sur ses qualités, ça c’est sûr. C’est un top joueur, nous avons besoin de lui. Il fait les bons choix la plupart du temps. Il sait quand il doit passer ou tirer, et quand vous êtes dans une bonne position, il pense toujours à assister avant de marquer, même s’il a marqué ce soir. Je suis très heureux pour lui. C’est notre meneur de jeu, c’est un joueur clé », explique Giroud auprès du site officiel d’Arsenal.