L’été d’Arsenal est agité. Les Gunners ont vu partir plusieurs cadres (Petr Cech et Aaron Ramsey) et ce n’est peut-être pas fini puisque Laurent Koscielny (33 ans) est en conflit avec son club. Et si le capitaine venait à quitter Londres, les cartes seraient redistribuées pour le brassard. Alors qu’Unai Emery avait nommé quatre autres cadres pour ce rôle la saison dernière, un joueur se distingue pour l’année prochaine.

Selon The Telegraph, c’est Granit Xhaka (26 ans) qui pourrait hériter de ce rôle. Pour le coach espagnol, le milieu de terrain s’est révélé comme un vrai leader de vestiaire et lui confier le brassard de capitaine aurait une forme de logique, tout en s’appuyant sur d’autres cadres tels que Mesut Özil ou encore Nacho Monreal. Une chose est sûre, l’international suisse (74 sélections) est prêt à prendre ses responsabilités : « Si le club et l’entraîneur me donnent le brassard, je serai heureux bien sûr. Je serai très heureux parce que c’est quelque chose de spécial, explique-t-il par des propos rapportés par The Telegraph. Mais ce n’est pas la première fois que j’ai été capitaine, je l’étais auparavant en Allemagne et au sein de l’équipe nationale. »

