L’avenir d’Olivier Giroud est toujours aussi incertain. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2019, l’international français (69 sélections, 29 buts) est aujourd’hui la doublure officielle de son compatriote Alexandre Lacazette. Si Arsène Wenger a fait savoir qu’il ne comptait pas se séparer de son attaquant, le principal intéressé souhaite quant à lui avoir plus de temps jeu dans l’optique de disputer la prochaine Coupe du Monde en Russie avec les Bleus.

Ainsi, un départ cet hiver n’est pas à exclure. Actuellement blessé à cause d’une blessure au genou, l’attaquant de 31 ans ne manque pas d’offres, notamment en provenance de Turquie et de Chine. Une hypothèse que son agent, Michael Manuello, a écarté d’un revers de main. « Cela ne l’intéresse pas. La Chine non plus. Partir pour gagner plus d’argent n’est pas ce qui prime dans son état d’esprit. », a déclaré son agent au Figaro. « Il écoute, regarde et après il verra. Partir pour partir n’a aucune utilité. Il faut que ce soit cohérent et que cela lui apporte quelque chose de plus. Il aura du temps de jeu à Arsenal, la 2e partie de saison est importante, avec des compétitions à jouer, même s’il ne fait que la Ligue Europa. »