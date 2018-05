Interrogé sur Sky Sports au lendemain de l’élimination d’Arsenal en demi-finale de Ligue Europa face à l’Atlético Madrid (0-1), Arsène Wenger s’est confié sur son dernier match à l’Emirates. Ce dimanche, Arsenal reçoit Burnley pour ce qui sera le dernier match du technicien français sur le banc des Gunners à domicile. Un événement qui s’annonce chargé d’émotions.

« Oui, j’ai eu le temps de m’adapter à la situation et de me mettre cela en tête. C’est triste, mais toutes les histoires d’amour prennent fin. Elles ne finissent pas toujours bien. Je suis triste parce que j’aime ce club et ce que ce club représente. Partir après 22 ans de votre vie ici, ce n’est pas facile. Mais j’ai déjà vécu des situations difficiles dans ma vie et je le ferai à nouveau, » a ainsi commenté le coach d’Arsenal.