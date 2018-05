Blessé en tout début de match lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa entre l’Atletico Madrid et Arsenal, Laurent Koscielny souffrirait d’une rupture du tendon d’Achille droit. Une nouvelle terrible pour le défenseur central de 32 ans à quelques jours de l’annonce de la liste définitive de l’Equipe de France pour le Mondial 2018 en Russie. Si la plupart des médias annonçaient comme acquise la blessure du roc défensif tricolore, Arsenal refuse pour l’instant officialiser la nouvelle qui indiquerait sans doute une absence de six mois du pilier des Gunners.

Il faudra attendre encore attendre les examens complémentaires que passera le joueur dans les prochaines heures avant d’avoir un diagnostic définitif. Du côté d’Arsène Wenger, interrogé par BeIN Sports à l’issue de la rencontre, l’heure était tout de même à l’inquiétude et au pessimisme. « On est inquiet, parce que le tendon d’Achille n’est pas en bon état. Le mondial ? J’espère que non mais je pense que oui. » Son de cloche identique pour Antoine Griezmann, coéquipier de Koscielny en Equipe de France. « Je suis allé le voir juste après le match. Le tendon a pété, ça ne sent pas bon pour la Coupe du Monde. »