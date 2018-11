Absent des terrains depuis plusieurs mois du fait d’une grave blessure au tendon d’achille, Laurent Koscielny va mieux. Le défenseur français, qui a pris sa retraite internationale, a fait son retour aux entraînements il y a quelques semaines.

Ce lundi, l’ancien Lorientais fait officiellement son retour sur les pelouses. Il est en effet titulaire avec les moins de 23 ans des Gunners pour la rencontre face à Derby County.

The teams are in ! Here’s how #AFCU23 line up against @DCFCofficial this evening…

Starting XI : Iliev, Olowu, Ballard, Koscielny, Bola, Bramall, Gilmour, Zelalem, Olayinka, Coyle, John-Jules

Subs : Hein, Omole, Osei-Tutu, Tormey, Saka pic.twitter.com/0fDJBiAHpE

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) 26 novembre 2018