Le week-end passé, Arsenal a subi un terrible contre coup à Liverpool, 4-0. A en croire The Telegraph, le gardien des Gunners Petr Čech aurait poussé une énorme gueulante dans le vestiaire, à la fin de la rencontre. Ses mots ont été plus forts que celui d’« inacceptable » employé par l’international tchèque auprès des médias, après la rencontre.

Le portier de 35 ans n’a pas compris comment son équipe a pu baisser aussi rapidement les armes à Andfield Road. Par ailleurs, selon The Telegraph, le fait que Čech et non Wenger s’en prenne à l’équipe renforce les critiques visant le manque d’autorité du manager alsacien.