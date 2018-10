Cinquième de Premier League, Arsenal reste sur d’excellentes performances avec six succès de rang en championnat. Pour confirmer un peu plus ses bonnes dispositions. La bande d’Unai Emery accueille Leicester en clôture de la neuvième journée. Un match qui peut permettre aux Gunners de revenir à hauteur de Chelsea et Tottenham. Pour cela, Unai Emery décide de conserver quasiment la même assise défensive qu’au match précédent face à Fulham. Bernd Leno est dans les cages tandis qu’Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Rob Holding et Stephan Lichtsteiner forment la défense. Granit Xhaka et Lucas Torreira forment le double pivot derrière Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan et Alex Iwobi. Enfin, Alexandre Lacazette est en pointe de l’attaque londonienne.

De son côté, Claude Puel doit faire avec l’absence de Wes Morgan expulsé contre Everton. Il reste toutefois dans la continuité avec comme seul changement par rapport au match précédent le remplacement du défenseur jamaïcain. Kasper Schmeichel garde les buts derrière Daniel Amartey, Jonathan Evans, Harry Maguire et Ben Chilwell. Namphalys Mendy et Wilfried Ndidi apportent une dimension physique au milieu de terrain. Devant, Ricardo Pereira, Kelechi Iheanacho et James Maddison forment la ligne de soutien derrière le buteur Jamie Vardy.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Bellerin, Mustafi, Holding, Lichtsteiner - Torreira, Xhaka - Mkhitaryan, Özil, Iwobi - Lacazette

Leicester : Schmeichel - Amartey, Maguire, Evans, Chilwell - Ndidi, Mendy - Pereira, Iheanacho, Maddison - Vardy