L’été dernier, David Luiz (32 ans) quittait Chelsea dans les ultimes moments du mercato pour rejoindre Arsenal. Un départ soudain qui a suscité une vive émotion au sein de l’effectif professionnel et du staff technique. Jusqu’ici, le défenseur central brésilien ne s’était pas trop exprimé sur ce choix surprenant. Dans une interview accordée à OTRO, l’ancien Parisien a révélé au combien il avait été compliqué pour lui de quitter Chelsea.

« Je peux être honnête avec vous, les trois premiers jours ou semaine, ce ne fut pas facile de comprendre toutes les émotions ou comment je me sentais, parce que tout le monde connaît mon histoire avec Chelsea. J’ai eu cette connexion avec tout le monde au club. C’était tellement énorme et gros et je manquais à chacun d’entre eux. Chaque message que je recevais, tout le monde me disait, "reviens, reviens, nous sommes là pour toi." Ce genre de choses furent si difficiles pour moi, car je suis quelqu’un qui voit le cœur comme la chose la plus importante, » a ainsi expliqué l’international brésilien. Désormais, c’est bien sous les couleurs des Gunners que David Luiz s’épanouit. N’en déplaise aux supporters des Blues...