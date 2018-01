« Je me rappelle aujourd’hui d’une conversation que j’avais eue avec Thierry Henry, un historique d’Arsenal, qui avait changé de club pour les mêmes raisons que moi. Et aujourd’hui, c’est mon tour ». Cette phrase signée Alexis Sanchez a déclenché la colère de nombreux fans des Gunners sur les réseaux sociaux, comme le relaie le Daily Mirror.

Pour eux, savoir que Thierry Henry a joué un rôle dans le départ, ou l’envie de départ, du Chilien le fait passer dans la catégorie des traîtres. Certains vont même jusqu’à réclamer le retrait de la statue de l’attaquant français, qui trône devant l’Emirates Stadium !

Thierry Henry is the real snake can somebody plz take his statue down

Henry is a snake you know, he’s out here training Hazard at Belgium, milly rocking with Pogba and Martial and telling Alexis to leave. Fake legend

— Ö (@rahim_____) 22 janvier 2018