Coup de tonnerre à Londres ! Empêtré dans une série infernale de mauvais résultats (7 matches sans victoire), la défaite contre l’Eintracht Francfort (2-1) en Europa League, aura été fatale à Unai Emery. En effet, l’entraîneur basque a été démis de ses fonctions ce vendredi après 18 mois à la tête des Gunners. Avant de retrouver un coach de renom pour remettre le club londonien sur pied, la direction a nommé Fredrik Ljungberg en qualité d’entraîneur intérimaire.

Sur son compte Twitter, l’ancien joueur d’Arsenal s’est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction : « Aussi longtemps que j’entraînerais Arsenal, je donnerai tout ce que j’ai pour redonner le sourire sur les visages. Nous avons beaucoup de travail dans les semaines à venir et l’équipe a besoin de votre soutien. Mettons-nous au travail ! »

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work ! pic.twitter.com/WdekcA4h5G

