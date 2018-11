Choc de la 11e journée de Premier League à l’Emirates Stadium, en ce début de soirée (18h30), où Arsenal (4e) reçoit Liverpool (2e) ! Les Gunners restent sur 12 victoires et 1 match nul lors de leurs 13 dernières rencontres et ont l’opportunité de grimper sur la 3e marche du podium en cas de succès face aux Reds. Mais les hommes de Jürgen Klopp ne sont pas co-leaders avec Manchester City par hasard. Invaincu cette saison (8V, 2N), Liverpool n’a plus connu la défaite face à Arsenal depuis 6 rencontres.

Pour ce match, Unai Emery a choisi d’aligner un 4-2-3-1, avec Bernd Leno dans le but et une défense composée de Bellerin, Mustafi, Holding et Kolasinac. Le duo Torreira-Xhaka évolue devant la défense alors que le trio Mkhitaryan, Ozil et Aubameyang tentera d’abreuver Lacazette en bons ballons. De son côté, Jürgen Klopp aligne un 4-3-3, avec Alisson dans le but, Alexander-Arnold à droite, Gomez et van Dijk dans l’axe et Robertson à gauche. Le milieu est aujourd’hui composé de Fabinho, Wijnaldum et Milner. Le trio Salah, Mané, Firmino est logiquement titularisé devant.

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Leno - Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac - Torreira, Xhaka - Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang - Lacazette

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Salah, Mané, Firmino