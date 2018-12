Mercredi soir, Manchester United recevait Arsenal pour le choc de la quinzième journée de Premier League, et les deux équipes se sont quittées sur un score nul (2-2). Mustafi ouvrait le score en première période (0-1, 26e), avant que Martial n’égalise, seul aux six mètres (1-1, 30e). En seconde période, Lacazette redonnait l’avantage aux siens (1-2, 68e), mais Lingard égalisait seulement 13 secondes après le but du Français (2-2, 69e). Les locaux restent 8e, tandis qu’Arsenal est 5e, à deux points du podium.

Et ce match a été marqué par une image cocasse. Ancien chevelu, Marouane Fellaini a tiré les cheveux d’un autre chevelu, Mattéo Guendouzi. Ce dernier s’en est amusé en zone mixte après le match. « Il y avait une petite pointe de jalousie je pense. Il ne digère pas, peut-être, le fait d’être passé aux cheveux courts, je pense », a ainsi ironisé l’ancien joueur de Lorient.