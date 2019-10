Mesut Özil (31 ans) vit des moments compliqués. Avec Arsenal d’abord, l’international allemand n’entre pas dans les plans d’Unai Emery (71 minutes de jeu depuis le début de la saison) mais aussi sur le plan personnel. En effet, en juillet dernier, le milieu de terrain a été victime d’une tentative de car-jacking alors qu’il était accompagné de son coéquipier Sead Kolasinac. Dans un entretien accordé à The Athletic UK, l’ancien joueur du Real Madrid est revenu sur cet épisode forcément marquant.

« Nous avons remarqué qu’ils avaient une arme et que quelque chose n’allait pas… Ils ont dit directement à Sead : "Donnez-nous votre montre !". La réaction de Sead (Kolasinac, ndlr) a été vraiment très courageuse, car il a attaqué l’un des assaillants. Le deuxième était devant ma voiture sur son cyclomoteur, je ne pouvais donc pas conduire. Nous venions de nous marier et j’avais peur pour ma femme. J’avais peur pour Sead. Je ne pensais pas à moi. J’étais inquiet qu’ils ouvrent la portière de ma femme et ils ont essayé, alors je me suis penché sur elle pour la garder fermée. »