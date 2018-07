Arsenal a annoncé cet après-midi sur Twitter que Mesut Özil jouera avec le numéro 10 la saison prochaine. Il récupère le numéro de Jack Wilshere contraint de quitter le club après 11 saisons. Mesut Özil qui portait le numéro 11 depuis qu’il avait rejoint le club en 2013 s’est réjoui de ce changement sur Twitter.

« Ce n’est un secret pour personne, ce numéro est spécial pour moi. Mon héros d’enfance Zinedine Zidane le portait et il reste un numéro emblématique. Je suis impatient de le porter pour la première fois dès la reprise avec Arsenal. » Malgré ses performances critiquables avec la sélection allemande, Özil aura donc la chance d’évoluer avec le numéro 10 la saison prochaine.

Supporters who have already purchased 2018/19 season shirts with 'Ozil 11' printing will receive replacement shirts.

