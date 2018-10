Cette année, le Arsenal d’Unai Emery est irrésistible. En effet, après deux défaites en ouverture du championnat contre Manchester City (0-2) et Chelsea (2-3),les Gunners ont tout écrasé sur leur passage. Vainqueurs des 11 matchs suivants, toutes compétitions confondues (Premier League, EFL Cup et Ligue Europa), les hommes d’Unai Emery semblent avoir trouvé la formule. Dans une interview accordée à Sky Sports, Mesut Özil a encensé son technicien.

« Le coach est plus jeune et il a fait venir des spécialistes espagnols. Il veut que tout soit parfait. L’équipe le comprend et il nous a montré son personnage et sa manière de jouer. Bien sûr, nous avons besoin de temps pour tout comprendre, mais ça se passe bien. C’est un très bon entraîneur. En tant que joueur, vous pouvez lui parler. Il écoute, et cela nous facilite la tâche », a ainsi déclaré Mesut Özil. Unai Emery semble bien s’épanouir depuis son départ du PSG et son arrivée dans la capitale anglaise.