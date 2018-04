Parti de Manchester United pour Arsenal dans le cadre d’un échange avec Alexis Sanchez, le milieu arménien Henrik Mkhitaryan retrouve des couleurs du côté de l’Emirates Stadium (11 matches, 2 buts). Un retour en grâce qui lui permet d’envisager de remporter une deuxième Europa League de rang puisqu’il dispute les quarts de finale contre le CSKA Moscou. Un départ pour le moment payant sur lequel il est revenu.

Interrogé par Four Four Two, Henrik Mkhitaryan s’est satisfait de son choix : « Je ne pouvais pas imaginer un meilleur départ ici à Arsenal, j’ai déjà raté le tir et je n’y ai pas réfléchi deux fois. J’ai été embauché parce que Wenger me voulait, je ne suis pas venu pour remplacer Alexis, nous sommes des joueurs avec des caractéristiques différentes. »