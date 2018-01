Alors que Jack Wilshere semblait confiant quant à sa prolongation avec Arsenal, la formation londonienne semble enfin prête à démarrer les négociations. A 26 ans et malgré les blessures, le milieu de terrain devrait continuer l’aventure avec son club formateur. Alors qu’il émarge actuellement à un salaire d’environ 130 000 euros par semaine, le Daily Mirror indique qu’Arsenal voudrait réduire son salaire.

Les Gunners lui proposeraient un contrat de 100 000 euros par semaine. A celui-ci s’ajouteraient des bonus selon son temps de jeu et ses performances. La rémunération de Jack Wilshere pourrait également augmenter si celui-ci continue à jouer régulièrement et se rapprocher de son ancien contrat. Cette décision s’explique par les différentes blessures qu’a connues le milieu de terrain. Depuis 2011, il n’a réalisé que deux saisons complètes avec Arsenal (2012/2013 et 2013/2014).