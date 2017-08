Auteur d’un début de saison difficile (deux défaites), Chelsea s’active encore sur le mercato. Le London Evening Standard évoque un possible accord entre les Blues et Arsenal pour la vente d’Alex Oxlade-Chamberlain, contre 40 millions d’euros. Et ce alors que son entraîneur chez les Gunners, Arsène Wenger, veut le conserver. D’après le média anglais, les négociations sont en cours.

Oxlade-Chamberlain (23 ans) entre dans la dernière année de son contrat à Arsenal. L’international anglais a rejoint les Cannoniers en 2011 mais n’a pu esquiver une série de blessures qui a ralenti sa progression, lui qui est considéré par Wenger comme un « futur très grand ». Quant à Chelsea, il a déjà recruté cet été Alvaro Morata en attaque et veut retenir Diego Costa, en plein conflit avec sa direction.