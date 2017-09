Arsenal a bien mal débuté sa saison 2017-2018, avec une victoire poussive contre Leicester (4-3) et deux défaites face à Stoke City (1-0) et Liverpool (4-0). Mesut Özil, milieu offensif des Gunners, n’est pas exempt de tout reproche et a subi les critiques des anciennes gloires du club : « Trop gourmand, pas assez combatif, trop nonchalent… »

La réponse de l’international allemand ne s’est pas faite attendre. BBC Sport a relayé ses propos. L’heure est à la défense : « Cessez de parler et soutenez-moi. J’ai dû endurer trop de critiques. elles sont faites par des gens qui ne me connaissent pas. Même si chaque footballeur doit faire face à la critique, je m’attendais à ce que des légendes se comportent comme des légendes. » Un droit de réponse auquel Özil a déjà du faire appel en mai, après qu’Arsenal ait terminé hors du top 4 depuis plus de 20 ans.