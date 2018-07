L’intérêt n’est pas nouveau. Au début du mois de juin, la presse anglaise et notamment le Mirror expliquait qu’Unai Emery, le nouvel entraîneur d’Arsenal, avait fait part à sa direction de sa volonté de recruter Steven N’Zonzi. Et quelques semaines plus tard, de nouvelles informations ont été données.

D’après les informations de Sky Sports ce vendredi, les Gunners seraient en effet passés à l’action pour s’attacher les services du joueur du Séville FC, encore sous contrat jusqu’en juin 2020. La direction du club londonien aurait entamé des discussions pour conclure le transfert. Pour le moment, la clause libératoire de l’international français est fixée à 40 millions d’euros. Reste à savoir si Arsenal est prêt à mettre ce prix.