Jeudi soir, le tabloïd britannique The Mirror révélait que Thierry Henry allait être éjecté de l’AS Monaco par sa direction. Une rumeur qui s’est avérée vraie puisque dans la soirée, l’ancien buteur des Bleus et des Gunners a été suspendu de ses fonctions par ses dirigeants. Et ce vendredi, le tabloïd anglais annonce une nouvelle rumeur, cette fois concernant Monchi, le directeur sportif de la Roma.

En effet, selon The Mirror, Monchi pourrait quitter l’Italie pour signer à Arsenal, où il y retrouverait Unai Emery avec qui il a déjà travaillé à Séville, où ils ont remporté trois Ligue Europa de suite. Quelques jours auparavant, Monchi avait déclaré au Sun : « Je sais que mon nom est associé à Arsenal, mais je me concentre sur mon travail avec la Roma ». Affaire à suivre...