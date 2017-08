Le cas Alexis Sanchez n’en finit plus d’agiter les amoureux de mercato. L’international chilien est sous contrat encore pour un an avec Arsenal et donc il pourra s’engager libre où il le souhaite s’il ne prolonge pas.

Ainsi le Paris Saint-Germain espérait s’immiscer dans la brèche tout comme le Manchester City de Pëp Guardiola. Pour calmer tout ça, le compte Twitter des Gunners vient de poster une photo de Sanchez, souriant, de retour à l’entraînement.