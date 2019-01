Vendredi soir, Manchester United a éliminé Arsenal en seizième de finale de la FA Cup (1-3). Les Gunners, qui avaient rapidement perdu Sokratis, touché à la cheville dans les 20 premières minutes, sont donc éliminés de la compétition.

Et le Grec ne rejouera pas avec le club londonien avant la fin du mois de février, comme l’a annoncé sa formation. Il est le troisième défenseur blessé derrière Bellerin et Koscielny. Un coup dur supplémentaire pour Unai Emery.

The latest on Laurent and Papa from our medical team

— Arsenal FC (@Arsenal) January 27, 2019