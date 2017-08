Recruté 60 millions d’euros par Arsenal à Lyon, Alexandre Lacazette se fond peu à peu dans le jeu des Gunners. Avec son nouveau buteur, le club londonien compte bien retrouver la Champions League la saison prochaine. Recordman du nombre de but à Arsenal (228), Thierry Henry a planché sur les performances de son compatriote français pour Sky Sports. Selon « Titi », « Lacazette fera une bonne saison » :

« Je suis un grand fan de Lacazette. Il a un jeu différent de Giroud, ce qui est bien selon moi car il faut plusieurs types de buteurs. Il a performé à Lyon et les gens me diront que la L1 est différente. Avec tous le respect que j’ai pour Lyon, il jouera cette saison avec des meilleurs joueurs à Arsenal. Je pense que Lacazette marquera beaucoup de buts. » Pour l’instant, l’ancien Gone a inscrit un but en amical à Sidney (victoire 2-1 des Gunners).