Le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham se déroule cet après-midi. Les deux équipes sont ambitieuses et peuvent se rapprocher où conserver leur place sur le podium. A domicile, Unai Emery change tout avec un 5-4-1 expérimental. Bernd Leno prend place dans les cages et peut compter sur Hector Bellerin, Shkhodran Mustafi, Sokratis, Rob Holding et Sead Kolasinac en défense. Lucas Torreira et Granit Xhaka forment le double pivot tandis qu’Alex Iwobi et Henrikh Mkhitaryan se chargent de l’animation derrière Pierre-Emerick Aubameyang.

En face, Mauricio Pochettino livre également une composition classique et dans la lignée des rencontres précédentes. Hugo Lloris est naturellement positionné dans les buts derrière Serge Aurier, Juan Foyth, Jan Vertonghen et Ben Davies. Eric Dier et Moussa Sissoko constituent le double pivot. Devant, Harry Kane prend la pointe de l’attaque. Il est soutenu par Heung-Min Son, Dele Alli et Christian Eriksen.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Bellerin, Mustafi, Sokratis, Holding, Kolasinac - Torreira, Xhaka - Iwobi, Mkhitaryan - Aubameyang

Tottenham : Lloris - Aurier, Foyth, Vertonghen, Davies - Sissoko, Dier - Son, Alli, Eriksen - Kane