Arsenal a annoncé hier que le club sera équipé par la marque allemande Adidas dès le 1er juillet 2019. Aujourd’hui, le Guardian et le Times dévoilent les détails du très beau contrat de collaboration entre les deux parties, qui s’étalera sur les cinq prochaines saisons.

L’accord rapporterait entre 250 et 300 M£ au club du nord de Londres (soit entre 285 et 342 M€). Un contrat à environ 60 M£ annuels (environ 68 M€) qui est le troisième le plus lucratif unissant un club et un équipementier, après celui entre Nike et le FC Barcelone (140 M£, environ 160 M€), et Adidas et Manchester United (75 M£, environ 85,5 M€). Arsenal retrouvera donc la marque aux trois bandes, qui a été son équipementier entre 1986 et 1994.