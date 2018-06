C’est désormais officiel, Bernd Leno est le nouveau portier d’Arsenal. Une arrivée qui plaît déjà à Unai Emery, son nouvel entraîneur, débarqué lui aussi cet été du côté de l’Emirates Stadium.

« Nous sommes très contents que Bernd Leno nous rejoigne. C’est un gardien de but de grande qualité avec beaucoup d’expérience. Il a été très performant et un numéro un très régulier avec le Bayer Leverkusen, en Bundesliga, sur les sept dernières années. Nous sommes tous excités que Bernd ait choisi Arsenal et nous avons hâte de commencer à travailler avec lui en pré-saison », a indiqué l’entraîneur des Gunners sur le site internet d’Arsenal.