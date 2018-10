L’été dernier, Arsenal s’est renforcé en recrutant à plusieurs postes importants. Bernd Leno, Sokratis, Stephan Lichtsteiner, Mattéo Guendouzi et Lucas Torreira ont rejoint Londres pour apporter un plus à l’équipe. Grâce à ces arrivées, les Gunners sont quatrièmes, à seulement deux points du trio de tête (Chelsea, Liverpool et Manchester City).

Et pour continuer dans cette dynamique, Unai Emery souhaiterait recruter Alberto Moreno selon le Mirror. Les dirigeants de Liverpool seraient résignés à perdre leur latéral gauche, en fin de contrat cet été, qui ne souhaiterait pas prolonger. Le technicien d’Arsenal, qui l’avait déjà eu sous ses ordres à Séville, pourrait tenter de l’attirer pour renforcer le couloir gauche des Gunners.