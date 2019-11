Battu en Premier League, Arsenal n’a pas fait le poids à Leicester et repart avec une défaite 2-0. Les Gunners voient le podium s’éloigner et poursuivent leur spirale négative. C’est bien simple, ils n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues. Unai Emery est de plus en plus contesté par les supporters surtout que dans le contenu, le jeu d’Arsenal est toujours aussi laborieux. Même s’il se sent visé, le technicien espagnol réclame de la patience.

« Nous avons besoin de temps et de patience. Nous avons changé beaucoup de joueurs et nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Nous allons réussir. Nous avons eu beaucoup de circonstances qui ne nous ont pas aidées, mais avec constance, nous pouvons le faire. Je sais que nous recevons des critiques, mais j’y ai déjà fait face et je m’en suis remis. Nous devons retrouver notre confiance. Nous devons être patients avec face aux circonstances », a affirmé Emery en conférence de presse d’après match. Ça commence tout de même à sentir mauvais pour le Basque.