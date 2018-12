Présent en conférence de presse après le résultat nul d’Arsenal face à Manchester United (2-2), Unai Emery en a profité pour donner des nouvelles fraîches de Laurent Koscielny. Le défenseur central français qui n’est plus apparu sur les pelouses anglaises depuis mai dernier, pourrait prochainement effectuer son retour. Et ce, peut-être même face à Huddersfield samedi en Premier League.

« Nous sommes sur le bon chemin avec lui. Il a joué deux matchs avec les U23. Le dernier il a joué 80 minutes. Notre plan c’est qu’il soit peut-être avec les 18 samedi, et un autre plan est qu’il puisse peut-être jouer face à Qarabag en Ligue Europa. Il travaille très bien avec nous aux entraînements et il amène son expérience, sa personnalité », a ainsi expliqué le technicien basque. Plus que jamais, Laurent Koscielny se rapproche d’un retour à la compétition...