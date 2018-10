Une situation complexe. Arrivé à Arsenal en 2008 en provenance de Cardiff City, Aaron Ramsey a désormais passé dix années au sein des Gunners. En fin de contrat en juin prochain, l’international gallois n’a cependant toujours pas prolongé et le dossier semble compliqué à régler en interne. Il y a quelques jours, le principal intéressé avait même expliqué les détails de sa prolongation, ou pas. Titulaire et capitaine jeudi soir en Ligue Europa lors de la victoire contre le Sporting CP (1-0), Ramsey continue donc de jouer avec la formation londonienne en attendant un dénouement. Et ce vendredi, son entraîneur Unai Emery est revenu sur son cas.

« J’ai parlé deux ou trois fois individuellement pour savoir comment nous pourrions procéder de la sorte ensemble. Il est vrai que chaque joueur a des situations contractuelles individuelles pour parler avec le club, mais nous avons besoin, séparément, de deux choses. Pour moi, nos conversations avec Aaron sont très claires. Et hier, il a joué avec cet engagement, avec ce comportement, avec le souci d’aider l’équipe. Je suis très heureux de la manière dont il a joué contre le Sporting, individuellement et collectivement. Je veux la même chose dimanche et pour ces autres matches, a déclaré l’ancien coach du Paris Saint-Germain avant d’enchaîner. Concentrons-nous sur l’équipe et sur le fait d’être ensemble dans cette situation et nous verrons ensuite. Aaron et le club peuvent parler et il peut penser à son contrat individuel avec le club, tout en pensant, peut-être, à la possibilité qu’il ne continue pas ici, mais pour moi, pour nous et pour l’équipe, il s’agit d’être ensemble et d’être mieux. »