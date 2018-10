Neuf matches, quatre buts, une passe décisive toutes compétitions confondues. Mesut Özil réalise un début de saison correct avec Arsenal. L’ancien international allemand, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018, reste d’ailleurs sur une performance XXL contre Leicester (3-1) lundi soir, avec une réalisation et un caviar, lui qui était remplaçant jeudi soir sur la pelouse du Sporting CP (1-0) en Ligue Europa. Élément important dans le système tactique d’Unai Emery, le milieu de 30 ans semble répondre aux attentes de l’entraîneur espagnol. L’ancien technicien du Paris Saint-Germain s’est en tout cas montré satisfait vendredi en conférence de presse, deux jours avant la rencontre de Premier League face à Crystal Palace (14h30).

« Je veux son engagement, son comportement, avec des actions très cohérentes chaque jour en entraînement et avec l’équipe. Pour nous, c’est un joueur très important de part sa qualité. Il nous montre que nous avons besoin de sa qualité. C’est de la régularité tous les jours à l’entraînement et pendant les matchs, mais aussi sa mentalité d’améliorer chaque jour son travail. Il a arrêté avec son équipe nationale et il se concentre sur nous à chaque moment, à chaque match. Je veux qu’il continue, qu’il continue avec cet engagement, ce comportement, en jouant et en pensant qu’il peut s’améliorer davantage. Chaque match est une bonne occasion pour lui et pour l’équipe de continuer à mieux faire les choses », a déclaré Emery devant la presse.