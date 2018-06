L’histoire d’amour entre Jack Wilshere et Arsenal semble sur le point de toucher à sa fin. En fin de contrat avec les Gunners, le milieu anglais était pressenti pour prolonger son bail avec le club londonien, mais ça, c’était avant le départ d’Arsène Wenger.

D’après le Daily Mirror, le nouvel entraîneur Unai Emery a fait comprendre au joueur de 26 ans qu’il ne comptait pas sur lui en tant que titulaire indiscutable et qu’il ne pourrait lui garantir un temps de jeu conséquent. En cas de départ, plusieurs écuries européennes seraient intéressées. On retrouve notamment le promu Wolverhampton, West Ham et Everton, mais également la Sampdoria, l’AC Milan et la Juventus qui ont manifesté leur intérêt.