À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal (le 1er janvier), Mesut Özil n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Unai Emery. À tel point qu’un prêt du milieu de terrain allemand est fortement envisagé par les dirigeants de la formation londonienne. Et son statut de joueur le mieux payé du club ne lui garantit pas de de jouer, encore moins de rester.

Dans des propos rapportés par The Telegraph, le Basque a déclaré ne pas faire de différence dans ses choix par rapport aux salaires des joueurs. « Les salaires des joueurs n’ont pas d’importance pour moi, je ne les connais pas, car, pour moi, c’est pareil. Chaque joueur, je veux leur parler de la même manière ou pour décider si un joueur joue ou non. La chose la plus importante pour moi est d’être en forme chaque jour avec un bon comportement, un bon engagement et de nous donner le maximum. » C’est donc sans être influencé par les émoluments d’Özil qu’Emery a désigné ce dernier capitaine pour la réception de Burnley en Premier League aujourd’hui ( 13h30).