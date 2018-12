Wesley est l’une des révélations du championnat belge. L’attaquant brésilien de Bruges (22 ans) s’est imposé grâce à son physique (1m91) et à sa puissance, en atteste ses deux buts en deux matches contre l’AS Monaco en Ligue des Champions. Buteur à dix reprises toutes compétitions confondues cette saison, Wesley a tapé dans l’œil d’Arsenal, et plus particulièrement d’Unai Emery.

C’est en effet ce qu’ a rapporte le Sun jeudi matin. L’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2023, pourrait rejoindre la Premier League et la capitale anglaise. Son prix est estimé à 17 M€, et le club belge pourrait en profiter pour renflouer les caisses dès le mois de janvier. Reste à savoir si Arsenal acceptera de lâcher un montant conséquent pour Wesley. Pour rappel, l’attaquant brésilien était dans le viseur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain l’été dernier...