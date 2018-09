Nommé entraîneur de Watford il y a quelques mois, Javi Garcia a connu de bons débuts à la tête des Hornets avec cinq victoires toutes compétitions confondues, avant d’enregistrer un nul et deux défaites. Et sa formation va tenter de réagir dès samedi face à Arsenal (16h, 7e journée de Premier League). Un match qui lui permettra de retrouver Unai Emery. Et justement, l’entraîneur des Gunners a parlé du technicien espagnol en conférence de presse : « en 1995-96, nous avons joué ensemble à la Real Sociedad pendant un an. Je l’ai connu là-bas, en tant que joueur et coéquipier. En tant qu’entraîneur, il est très compétitif. Il s’améliore et il grandit dans le football avec cette mentalité. »

Amené à développer sa réponse, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a fait l’éloge de Javi Garcia, plus connu en tant qu’entraîneur en Espagne puisqu’il a dirigé six équipes différentes là-bas. « Peut-être qu’ici, il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs au courant du travail de Javi Gracia, mais en Espagne, c’est un entraîneur respecté. Je le connais et c’est un entraîneur très compétitif. (...) Toutes ses équipes sont très organisées et ici, je pense qu’il s’améliore également avec les meilleurs joueurs. Je pense qu’il fait du très bon travail », a conclu Unai Emery.