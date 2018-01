Le transfert d’Aubameyang à Arsenal est en passe d’être officiel. Arrivé à Londres cet après-midi, le buteur du Borussia Dortmund va passer sa visite médicale mercredi matin si on se fie aux informations de BBC Sport.

Toujours est-il que pour que l’opération arrive à bon port, le Borussia Dortmund doit encore trouver un remplaçant pour son goleador. Tout se jouera entre Giroud et Batshuayi visiblement.

LATEST : Aubameyang medical pencilled for Wed AM. Earlier today all set for Batshuayi loan to Dortmund, Giroud to Chelsea for £20m. But #CFC via Marina Granovskaia now trying to drive price down so #AFC minded to end talks & send Giroud to #BVB - though unclear if he’d agree to it pic.twitter.com/R9jAnVdk0f

— David Ornstein (@bbcsport_david) 30 janvier 2018