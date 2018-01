Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans) est imminent. Arrivé mardi après midi au centre d’entrainement d’Arsenal, l’attaquant international gabonais est en train de passer la traditionnelle visite médicale à en croire Skysports.

BREAKING : Pierre-Emerick Aubameyang having medical at Arsenal, according to Sky sources. pic.twitter.com/kyfYjZuMdA — Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 janvier 2018

Si cette dernière se passe sans encombre, PEA devrait rapidement s’engager avec les Gunners et ainsi permettre à Olivier Giroud et à Michy Batshuayi de rejoindre respectivement Chelsea et le Borussia Dortmund.