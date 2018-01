Tout commence à s’accélérer en Angleterre. Outre les transferts entre Manchester United et Arsenal concernant Mkhitaryan et Alexis Sanchez, les Gunners pourraient aussi se séparer de Théo Walcott.

La BBC annonçait que la formation londonienne et Everton étaient en discussions avancées pour le transfert de l’international anglais. Sky Sports confirme cette information et avance que les deux clubs ne sont pas loin d’un accord pour 22,5 millions d’euros.

BREAKING : Theo Walcott at Everton training ground to discuss possible move from Arsenal. #SSN. pic.twitter.com/eRPFdkAuOd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 janvier 2018