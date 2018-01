Après 12 ans de bons et loyaux services à Arsenal, Théo Walcott (28 ans) a décidé de changer d’air et de rejoindre Everton. Une décision majeure pour un attaquant qui aura marqué de son empreinte la formation londonienne (380 matches, 109 buts). Ce départ a un goût particulier pour Arsène Wenger qui l’a expliqué en conférence de presse :« Je suis très attaché à Théo car c’est quelqu’un d’intelligent et qui est complètement concentré sur son football. »

Joueur le plus ancien dans l’effectif du technicien français, Théo Walcott a tout vécu avec Arsenal. Face à l’importance qu’a eue le joueur durant son parcours, Wenger a souhaité rendre hommage au joueur formé à Southampton : « Je me souviens de lui quand il est arrivé à 16 ans et qu’il est allé à la Coupe du monde. Ensuite avec Arsenal, il a marqué d’importants buts dans des grands matches. Je regrette le fait qu’il n’ait pas beaucoup joué dernièrement, mais je le remercie de toujours avoir été là. »