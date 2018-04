A un an et demi de la fin de son contrat, la prolongation d’Aaron Ramsey est devenue la priorité des dirigeants d’Arsenal. Cette saison, le milieu gallois (52 sélections, 13 buts) a disputé 20 matchs (18 titularisations) en Premier League pour six réalisations. Dans des propos relayés par Sky Sports, l’entraîneur Arsène Wenger s’est dit confiant concernant la prolongation du joueur de 27 ans.

« Nous sommes en discussions. Je suis confiant, il n’est pas à la fin de son contrat, il lui reste encore un an et demi. De mon côté, c’est clair, mais on doit toujours trouver un accord. On veut qu’il reste. C’est l’un des joueurs qui est là depuis longtemps. Ce sera un joueur important pour le futur du club. » Affaire à suivre.