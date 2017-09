Arsenal est déjà distancé par ses principaux rivaux après ses deux défaites consécutives à l’extérieur, dont une cinglante à Liverpool (0-4). Pourtant, Arsène Wenger croit encore au titre de champion d’Angleterre qui lui échappe depuis 2004.

« Pourquoi pas ? Juste parce que nous avons joué deux matches, et deux à l’extérieur. OK, nous avons perdu à Liverpool mais pouvons redresser la situation très rapidement et bien. Certaines équipes qui sont les nouveaux favoris ne sont pas dans une meilleure position que nous », a estimé le coach alsacien dans la conférence de presse de pré-match face à Bournemouth (samedi, 16h). Wenger estime aussi que son équipe s’est améliorée la saison dernière par rapport à 2015-2016 (75 points et une FA Cup contre 71 points et aucun titre) et espère faire encore mieux cette saison...