De quoi sera fait l’avenir d’Alexis Sanchez ? C’est la question que tout le monde du football se pose en ce moment, et plus particulièrement du coté de Paris, de Londres et de Manchester, puisque le Chilien, dont le contrat expire l’an prochain, est convoité par le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Mais pour Arsène Wengfer, c’est plutôt clair : Alexis Sanchez ne quittera pas Arsenal cet été. Il l’a ainsi confirmé dans un entretien accordé à beIN Sports.