Les supporters d’Arsenal suivent de très près l’adaptation de leur nouvel attaquant, Alexandre Lacazette. Face à Chelsea, Lacazette a livré une prestation correcte, et son entraîneur Arsène Wenger a livré les dessous de son adaptation en conférence de presse.

« Lacazette devient plus fort chaque semaine. Il a eu un match intéressant aujourd’hui (hier, face à Chelsea, ndlr). Je crois que c’est la première fois que vous avez pu voir qu’il est prêt physiquement. Il doit encore s’adapter à l’intensité des rencontres mais de façon globale il a eu des mouvements très intéressants et je crois qu’après ce qu’on a vu aujourd’hui il deviendra de plus en plus fort », a confié le technicien français.