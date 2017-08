Alexandre Lacazette va faire ses grands débuts en Premier League ce vendredi face à Leicester City (20h45). Arsène Wenger attend beaucoup de l’ancien Lyonnais, l’entraîneur des Gunners estime que la recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal suivra les pas de Zlatan Ibrahimovic en Premier League.

« Ce n’est pas facile de marquer autant en France qu’en Angleterre. On peut dire qu’Ibrahimovic a eu autant de facilité de marquer en France qu’en Angleterre. C’est donc ce que doit viser Lacazette. Avec Lacazette, c’est simple. C’est un joueur intelligent qui peut facilement s’adapter à notre jeu basé sur la mobilité et la technique. Ensuite, nous attendons son efficacité. En France, il marquait un but toutes les 80 minutes. Ce serait idéal s’il gardait ce rythme. Dans une partie de 90 minutes, cela nous garantirait un but », a indiqué Wenger à Skysports.