Olivier Giroud s’interroge de plus en plus sur un départ d’Arsenal, afin de retrouver du temps de jeu à six mois de la Coupe du Monde en Russie. Habituellement remplaçant chez les Gunners, il ne cesse pourtant de marquer lorsqu’il entre en jeu. Le week-end passé, Giroud avait encore une fois évité la défaite à Arsenal dans les dernières minutes à Southampton (1-1). En conférence de presse, son entraîneur Arsène Wenger a tenu à souligner une seconde fois l’importance de l’ancien buteur de Montpellier pour l’équipe :

« Giroud n’est pas un remplaçant pour moi. C’est un très bon joueur, très important. J’ai beaucoup de respect pour lui et je l’admire. Regardez combien de sélection en équipe de France il a. Il n’a pas perdu son temps à Arsenal. Loin de là. Mais j’ai beaucoup de très bons buteurs. Je ne peux pas les faire tous jouer en même temps. Je leur ai parlé à tous. Je ne peux pas vraiment vous dire en détail de quoi. Mais vous en savez déjà bien assez, je pense. » Arsenal est actuellement 5e de Premier League, à trois points du podium.