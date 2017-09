Sans aucun doute, Arsenal est devenu la risée de la Premier League. Humilié (0-4) à Liverpool il y a deux semaines, le club londonien enchaîne les contre-performances, surtout contre les grosses écuries qui gagnent souvent facilement. Plusieurs légendes des Gunners - comme Ian Wright, Thierry Henry, Lee Dixon, Paul Merson et Martin Keown - ont sévèrement critiqué les choix d’Arsène Wenger récemment, estimant qu’il devrait partir. Mais le coach alsacien a contre-attaqué.

« J’ai toujours des difficultés de comprendre ce qu’est vraiment une légende. J’ai eu tous les joueurs ici, et ils ont tous eu leur faiblesse également. Ils ont eu leurs matches moyens aussi, et des comportements moyens. Personne n’était parfait. Nous devons prendre notre distance avec ça aussi et ne pas être traîné dans l’animosité. Nous sommes tous reconnaissants de ce qu’ils ont apporté au club, mais ce qui compte toujours sont les joueurs sur le terrain et la fierté du club », a indiqué Wenger en conférence de presse ce vendredi. Arsenal accueille Bournemouth cet après-midi (16h) et devra impérativement s’imposer pour ne pas être déjà trop distancé dans la course au titre.