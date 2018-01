« Si vous me demandez si c’est penalty, je dirai que cette décision est une farce. Vous pouvez donner 10 penalties de ce genre par match.Vous pouvez vous faire votre opinion, mais lisez ce que la presse étrangère écrit à propos de ça. Et après, lisez les journaux anglais et vous verrez la différence », avait lâché Arsène Wenger après le match nul entre Chelsea et Arsenal (2-2).

Le coach des Gunners a été rattrapé par la patrouille suite à ses propos et son attitude jugés déplacés. La FA a décidé de sanctionner l’Alsacien puisqu’elle a annoncé ce vendredi qu’il serait suspendu de banc pour les trois prochaines rencontres d’Arsenal. A cela, il faut ajouter une amende de 40 000£, soit un peu plus de 45 000 euros.